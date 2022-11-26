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Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin tutuklanan zanlılar, başına kürekle vurulan köpeğin kendilerine saldırdığını iddia etti.
Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı

Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç'nin ifadesine ulaşıldı.

Barınakta sağlık teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen Murat B. ifadesinde olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yaptıkları sırada söz konusu görüntülerde başına kürekle vurdukları köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü.

Murat B, "Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor." beyanında bulundu.

Diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat'a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların telef edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli 2 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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