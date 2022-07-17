Konya'da dinlenme tesisinde yangın çıktı

Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dinlenme tesisinden çıkarılan 10 kişi dumandan etkilendi.
Ambulanslarda müdahale edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye gelen Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci, yangınla ilgili bilgi aldı.
Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangına Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
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