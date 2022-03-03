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Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, işçilerin taşındığı 2 servis minibüsünün kavşakta çarpıştığı kazada, 14 kişi yaralandı.
Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Seydişehir- Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan İbrahim Döner yönetimindeki 27 AJR 629 plakalı minibüs ile Hikmet Doğanay’ın kullandığı 42 ACT 053 plakalı işçi servisi minibüs çarpıştı.

Konyada işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı


Çarpışmanın etkisiyle Doğanay'ın kullandığı minibüs devrildi. Kazada sürücülerden Hikmet Doğanay ile servislerde bulunan işçilerden 13'ü yaralandı.
Konyada işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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