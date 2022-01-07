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Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Taraşçı Mahallesi yakınlarında meydana  geldi. Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobil, Hüseyin Güzel yönetimindeki 42 AHS 126 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erhan Dağlı ve yanında yolcu olarak bulunan kayınvalidesi Vahide Candan olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Dağlı yaralandı. Kamyonettin sürücüsü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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