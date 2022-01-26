Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da kara yollarında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar, bazı bölgelerde etkili oldu.

Bölge trafik ekiplerince, Konya-Aksaray kara yolunun her iki yönünde de çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya-Isparta kara yolu da her iki yönde çekici türü araçların geçişine kapalı durumda.

Seydişehir-Antalya kara yolunun Antalya'ya gidiş istikametine hiçbir aracın geçişine izin verilmezken, Seydişehir'den Konya istikametine ise yolcu otobüsü ve çekici türü araçların geçişine kapatıldı.

Öte yandan karayolları ve belediye ekipleri, yolları yeniden trafiğe açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, araç sürücülerini zincir bulundurmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.