Konya'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı

Konya'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kentte iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı.

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.