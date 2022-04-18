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Konya'da kum fırtınası etkili oldu

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinin kırsal bölgelerinde kum fırtınası etkili oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Konya'da kum fırtınası etkili oldu

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde bugün saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, özellikle Ereğli ve Karapınar ilçelerinde etkili oldu. Kırsal bölgelerde oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ereğli ilçesinde bir binanın çatısından fırlayan baca kapağı yolda yürüyen Ahmet Çelik'in başına isabet etti. Yaralanan Çelik, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırtına nedeniyle iki ilçede de ağaçlar devrildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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