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Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, kum fırtınası nedeniyle Ankara-Konya ile Konya-Cihanbeyli kara yolları kısa süre trafiğe kapatıldı.
Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Edinilen bilgiye göre, ilçede şiddetli rüzgarla birlikte kum fırtınası görüş mesafesini azalttı.

Bu nedenle Ankara-Konya ve Konya-Cihanbeyli kara yolları bir süre trafiğe kapatıldı. Kara yolları, kum fırtınasının etkisini azaltmasının ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da yağışın başlamasının tozu baskıladığı, bu nedenle kum fırtınasının sona erdiği belirtilerek, sürücülerden şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.

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