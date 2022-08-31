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Konya'da kuzenden kuzene kurşun: Canım sıkıldı vurdum

Konya Meram'da bir kişi kuzenine sırtından kurşun sıktı. Kuzen ağır yaralandı. Kuzenine kurşun sıkın kişi 'neden yaptın' sorusuna büyük bir pişkinlikle "Canım sıkıldı vurdum" cevabını verdi.
Konya'da kuzenden kuzene kurşun: Canım sıkıldı vurdum

Konya Meram'da bir kişi kuzenine kurşun sıktı. Kuzen ağır yaralandı. Kuzenine kurşun sıkın kişi 'neden yaptın' sorusuna büyük bir pişkinlikle "Canım sıkıldı vurdum" cevabını verdi. 

Merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddes'inde, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ye “Sen küçüksün” dedi.

TABANCAYLA SIRTINDAN VURDU

İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

"CANIM SIKILDI, VURDUM"

Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesi'nde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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