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Konya'da oto tamirhanesinde patlama: 1 yaralı

Konya'da sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde, otomobilin yanındaki gaz tankının patlaması sonucu işçilerden Muhammed Akay yaralanırken, diğer işçi İsmail Şenuzan yara almadan kurtuldu. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Konya'da oto tamirhanesinde patlama: 1 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi Dicle Caddesi'ndeki oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilereye göre, İsmail Şenuzan ve Muhammed Akay, bir otomobilin elektrik aksamını tamir etmeye başladı. Bu sırada otomobilin yanındaki gaz tankında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fırlayan iş yerinin kapısı, park halinde duran bir aracın üzerine devrilirken, Şenuzan ve Akay  koşarak iş yerinden uzaklaştı.

Patlama sebebiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akay yaralanırken, Şenuzan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Akay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama nedeniyle 4 araç zarar gördü. Öte yandan, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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