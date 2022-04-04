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Konya'da 'sahte para' operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da pazar, market ve akaryakıt alışverişi sırasında para bozdurarak piyasaya 'sahta para' sürdüğü tespit edilen 10 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
Konya'da 'sahte para' operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'ya farklı illerden sahte para getirilip piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin pazar, market ve akaryakıt alışverişi sırasında para bozdurarak piyasaya 'sahta para' sürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin daha çok çocuk veya kadın kasiyerlerin bulunduğu iş yerlerini tercih ettiği ve alışveriş sırasında gerçek paraların arasına sahtelerini yerleştirdikleri belirlendi. Paraların sahte olduğu anlaşılınca da şüphelilerin mağdur gibi davranıp, karşı tarafı kandırmaya çalıştığı saptandı.

Düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 12 bin 200 lira sahte para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 'sahte para basmak ve piyasaya sürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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