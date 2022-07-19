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Konya'da varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle 60 küçükbaş hayvanın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Konya'da varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bir kamyonun kimyasal atık maddesi taşıdığını belirledi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimyasal atıkları araçla kentin farklı yerlerine döktüklerini tespit ettikleri H.A.Ç. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, polis merkezindeki sorgularında, 6 kamyon kimyasal atığı kentin belirli noktalarına döktüklerini, bu işi şirket sahibi olan R.P'den aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine şüpheli R.P. de ekiplerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "Çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda atık dökülen yerler tespit edilerek temizleme çalışmalarına başlandı.

Ayrıca zanlılara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

AFAD'ın açıklaması
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş tarlaya bırakılan varillerin içinden dökülen kimyasal maddelere temas eden çok sayıda küçükbaş hayvanın ayağından ağır şekilde yaralandıkları ihbarının geldiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekiplerimiz incelemelerini yapmak üzere olay yerine ivedilikle intikal etmişlerdir. KBRN ekiplerimizin Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan kimyasal varillerde yapmış olduğu inceleme ve ölçümler sonucunda sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağlar tespit edilmiştir. AFAD koordinasyonunda kimyasalların bertaraf edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bilgilendirilmiş ve kimyasallar bertaraf edilene kadar Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alınması sağlanmıştır. Gelişmeleri yakından takip etmekteyiz."

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