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Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.
Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Hikmet Kaya idaresindeki 42 LB 444 plakalı yolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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