  • BIST 3.641,95
  • Altın 1011.951
  • Dolar 18.2218
  • Euro 18.4751
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 32 °C
»

Konya'da yonca ekili tarlada obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında, 25 metre derinliğinde obruk oluştu.
Konya'da yonca ekili tarlada obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 25 kilometre mesafedeki Bece mevkisindeki yonca tarlasında oluşan obruğu fark edenler, tarla sahibi İbrahim Karacan'a haber verdi.

Köyde kahvaltı yaparken komşusundan gelen telefon üzerine tarlasında obruk oluştuğunu öğrenen İbrahim Karacan, durumu yetkililere bildirdi.

Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karapınar'da çok sayıda obruk oluşmasına rağmen tarlasının bulunduğu bölgede ilk defa obrukla karşılaştıklarını söyledi. 

Çapı yaklaşık 10 metre, derinliğiyse 25 metreyi bulan obruğun oluşumu sırasında tarlada olmadıklarını dile getiren Karacan, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce gece sulama yaptık. Ondan önce de tarlada çalıştık. Tarlada çalışanlar olduğu sırada obruk olsa daha kötü olabilirdi. Obruk oluştuğu sırada tarlada insan olmaması büyük şans. Bugüne kadar can kaybı olmamasına şükrediyoruz, biz çalışırken de oluşabilirdi. Çiftçiler gece saatlerinde tarlalarda çalışmasınlar. Ne olur ne olmaz, tedbirli olunması gerekir. Şimdi yonca hasadı için biraz bekleyeceğiz. Çünkü şu zamanda tehlikeli olabilir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3 golle geçen Galatasaray, çıkışını sürdürdü12 Eylül 2022 Pazartesi 10:05
  • TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı10 Eylül 2022 Cumartesi 20:40
  • Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması!10 Eylül 2022 Cumartesi 20:15
  • Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu10 Eylül 2022 Cumartesi 20:11
  • İstanbulspor Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak10 Eylül 2022 Cumartesi 19:37
  • Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında10 Eylül 2022 Cumartesi 18:36
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan10 Eylül 2022 Cumartesi 16:00
  • Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda10 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan 'fikstür' tepkisi10 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
  • Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü yendi10 Eylül 2022 Cumartesi 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti