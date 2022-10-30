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Konya'daki ocaklardan çıkarılan traverten taşı, en fazla ABD'ye gönderiliyor

Konya ve çevresindeki taş ocaklarından çıkartılan farklı renklerdeki traverten taşı, ABD başta olmak üzere birçok ülkeden talep alıyor.
Konya'daki ocaklardan çıkarılan traverten taşı, en fazla ABD'ye gönderiliyor

Gri, krem, sarı, kahverengi ve kırmızı renklerden oluşan traverten taşı, mermere göre daha kolay işlenebildiği için tercih ediliyor. Konya'da 2004 yılından bu yana taş ocaklarında traverten üretimi yapan firmanın Genel Müdürü Salih Takavcı, taş ocaklarından çıkardıkları traverteni 80 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

"En büyük müşterimiz Amerikalılar"

Çıkarıp işledikleri traverten taşının yüzde 60'ını nihai mamul halinde ABD pazarına verdiklerini belirten Takavcı, şunları kaydetti:

"Traverten, Amerika'da yaygın bir biçimde kullanılıyor. Traverten, kalsiyum karbonat ihtiva eden bir taş olduğundan, mikrop barındırmama ve radyasyon emici özelliği var. Amerikalılar bu açıdan traverten taşını tercih ediyor. En büyük müşterimiz de Amerikalılar. Amerika'da daha çok evlerde kullanılıyor. Amerika'da daha çok yatay mimari hakim olduğu için evlerin birçoğu villa tarzında evler. Gönderdiğimiz taşları, havuz kenarlarında, bahçe peyzajlarında, iç mekanlarda, her yerde kullanıyorlar. 2008 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ne 350 bin ton işlenmiş traverten taşı gönderdik."

Takavcı, traverten taşını blok kütle halinde, işlenmeden Çin, Hindistan, Lübnan ve Mısır'a ihraç ettiklerini belirterek, işlenmiş ürün olarak da ABD dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi pek çok ülkeye gönderdiklerini söyledi.

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