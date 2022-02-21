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Konya'daki otobüs kazasında ölen gıda mühendisi Aslıhan, toprağa verildi

Konya'da devrilen tur otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişiden gıda mühendisi Aslıhan Akdoğan (27), İzmir'in Çeşme ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Konya'daki otobüs kazasında ölen gıda mühendisi Aslıhan, toprağa verildi

Kaza, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 45'i yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

İzmir’de bir firmada çalışan gıda mühendisi Aslıhan Akdoğan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çeşme ilçesine getirildi. Akdoğan için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Aslıhan Akdoğan'ın babası emekli astsubay Hakan Akdoğan, öğretmen annesi Nalan Akdoğan, erkek kardeşi Atakan Akdoğan'ın yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Akdoğan'ın acılı ailesi yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Akdoğan, namazın ardından Çaka Bey Mezarlığı'na defnedildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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