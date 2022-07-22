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Konyaspor 10 kişiyle tur kapısını araladı

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov'u 3-0 mağlup etti.
Konyaspor 10 kişiyle tur kapısını araladı

BATE Borisov ile Konyaspor, Belarus ekibinin ev sahipliğinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 3-0 kazandı.

Konyaspor, 39. dakikada Bytyqi'nin golüyle öne geçti. Temsilcimizde 41. dakikada Uğurcan Yazğılı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı. İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor 58. dakikada Michalak ve 90+5. dakikada Muric'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Temmuz Perşembe günü Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

BATE Borisov: 0 - Konyaspor: 3

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 80 Shumanski), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich (Dk. 53 Orashkevich), Milic, Gromyko (Dk. 68 Sharkouski)

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 86 Pavicic), Michalak (Dk. 68 Amilton), Çekiçi (Dk. 46 Adil Demirbağ), Bytyqi (Dk. 77 Muric), Cikalleshi (Dk. 68 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 38 Bytyqi, Dk. 57 Michalak, Dk. 90+4 Muric (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Sehic (Konyaspor), Dk. 85 Bacharou (BATE Borisov)

Kırmızı kart: Dk. 40 Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)

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