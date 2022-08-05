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Konyaspor deplasmanda Vaduz takımı ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.
Konyaspor deplasmanda Vaduz takımı ile 1-1 berabere kaldı

İlk Yarı
3. dakikada Dobras'ın sol köşe gönderinden korner atışını kaleci Sehic, üstten tekrar kornere tokatladı.

5. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Büchel'de kaldı.

7. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında, Amilton'un gelişine vurduğu top, kaleci Büchel'den oyun alanına döndü. Amilton'un tekrar vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

26. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta, Rahmanovic'in ceza sahası içinde dokunuşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci Yarı
49. dakikada Michalak'ın ceza alanı içinden şutunda, Fehr topu çizgi üzerinden çıkardı.

54. dakikada Amilton'un sol kanattan sert şutunda kaleci Büchel topu kornere çeldi.

62. dakikada Hadziahmetovc'in pasına hareketlenen Çekiçi'nin ceza yayından sert şutunda, top kaleci Büchel'de kaldı.

64. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornere Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, Dobras topu çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonun devamında Calvo'nun kafa vuruşunda ise Dobras bir kez daha gole engel oldu.

72. dakikada ev sabihi ekip öne geçti. Ulrich'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Sasere'nin kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in pasında Muric'in kaleye gönderdiği topu kaleci Büchel kurtardı. Muhammet Demir'in seken topa müdahalesinde, meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen çizgiyi geçti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

"Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor"
Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, rövanşta alacakları iyi bir sonuçla üst tura çıkacaklarına inandığını söyledi.

Palut, maçın oynandığı Rheinpark Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun hakimiyeti ve girilen pozisyon sayısı itibarıyla takımının daha iyi olduğunu ifade ederek "Günün daha iyi olan takımıydık. Bir anda konsantrasyon kaybından gol yedik. Hızlı şekilde toparlanıp gol bularak beraberliği yakaladık. Sahaya baktığımızda da kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Futbol her sonuca açık. Rakip fizik ve ritim olarak karşılık verdi. Hazır bir takım gördük sahada. Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız lazım. Bunları da başarırsak, bir üst tura çıkabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımı desteklemek için gelen taraftarlara da teşekkür eden Palut, "Daha iyi bir sonuçla evlerine göndermek isterdik. Belirli mesafelerden buraya geldiler. İnşallah Konya'da alacağımız galibiyetle onları mutlu ederiz." dedi.

Yeşil-beyazlı oyuncu Muhammet Demir de Vaduz karşısında beraberliği getiren golü attığı için mutlu olduğunu, ilerleyen günlerde daha da hazır geleceğini ve takıma katkı sağlayacağını ifade etti.

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