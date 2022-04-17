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Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 yendi.
Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı farklı yendi

Karşılaşmanın 8. dakikasında Michalak'ın sağ kanattan ortasında Çekiçi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

22. dakikada Hazdiahmetovic'in köşe vuruşunda topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip öne geçti Bytyqi'nin pasında altıpas üzerinde topa iyi yükselen Çekiçi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Doğan Erdoğan'ın Hadziahmetovic'e müdahalesinde hakem Volkan Bayarslan sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR incelemesine davet edilen Bayarslan, sarı kartı iptal ederek Doğan Erdoğan'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

41. dakikada Skubic'in kafayla gönderdiği topa iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Michalak'ın ortasında topa iyi yükselen Ahmet Hassan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

52. dakikada Kitsiou'nun ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in sert şutu kaleci Sehic'ten döndü.

56. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Soner Dikmen bekletmeden ceza yayı üzerindeki Hadziahmetovic'e bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0

87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Mirza Cihan'ın ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-1

90+4 dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar 3'e çıkardı. Mpoku'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı Michalak'a bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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