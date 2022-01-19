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Konya'ya 'Necmettin Erbakan Müzesi' kurulacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, ''3 bin metrekarelik arsada müze inşası için teşebbüste bulunduk. Ailesi, Erbakan'ın kişisel eşyalarıyla 2 aracını da müzeye bağışlayacak." dedi.
Konya'ya 'Necmettin Erbakan Müzesi' kurulacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Müzesi'nin inşası için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Zorlu, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, üniversitenin 2021 yılını değerlendirdi.

NEÜ'yü marka üniversite haline getirecek çalışmalar yaptıklarını, son 3 yılda büyük bir yol katettiklerini dile getiren Zorlu, "Hedefimiz Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite arasında girmek. İddiamız ve idealimiz var." dedi.

Erbakan Müzesi için arsa tahsis edildi
Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hatırasını yaşatmak için 2014'te müze yapılması girişiminde bulunduklarını ifade eden Zorlu, "Karatay Belediyesi bize şehrin tam merkezinde yer tahsis etti. Mevlana Müzesi ile Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi arasında, ana arter üzerinde ve tramvay yoluna paralel bir yer. Karatay Belediyesine teşekkür ediyoruz. 3 bin metrekarelik arsada müze inşası için teşebbüste bulunduk. Ailesi, Erbakan'ın kişisel eşyalarıyla 2 aracını da müzeye bağışlayacak. Gelecek nesiller, dijital arşivlerin de yer aldığı müzede Erbakan Hoca'yı tanıma fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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