Köpeği ölünce mesleğini bırakan avukat resimle hayata bağlandı

Ankara'da Avukat Bilun Karaduman (32) üniversite yıllarında sahiplenip, 12 yıl birlikte yaşadığı 'Snow' adlı köpeği ölünce, hayata küstü ve mesleğini bıraktı. Resim yaparak kendisini iyileştirdi.

Başkent’te yaşayan Bilun Karaduman, 2011'de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanınca 'Pekinez' cinsi köpeği sahiplendi. Karaduman, 'Snow' adını verdiği köpeği ile birlikte mezuniyetinin ardından Ankara'ya döndü. Uzun yıllar avukatlık yapan Karaduman, 12 yıl boyunca gözü gibi baktığı 'Snow'u hastalanması sonucu kaybetti. Çok sevdiği köpeğinin ölümüyle birlikte Karaduman, hayata küsüp, mesleğini bıraktı. Bir süre evine kapanan Karaduman, resim yapmaya başladı. Resim yaparken renklerle acısını unutmaya çalışan Karaduman, günden güne hayata bağlandı.

Karaduman, daha sonra Snow'un anısını yaşatmak için kendi ismi ile köpeğinin isminin baş harflerini taşıyan 'B.S. Sanat Stüdyosu'nu kurdu. Burada çalışmalarını sürdüren Karaduman, hikayesini herkese ulaştırmayı hedefliyor.

'12 YIL HAYAT ARKADAŞLIĞIMIZ OLDU'

Karaduman, üniversiteyi kazanınca 'Snow'u sahiplendiğini, 12 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yaptıklarını söyledi. Bu süre içerisinde hiç ayrılmadıklarını belirten Karaduman, "Daha sonra 'Snow' yaşlılığa bağlı olarak felç geçirdi. Ayakları tutmadı. İstanbul'a tedavi için gittik. Maalesef tedavi cevapsız kaldı. Bunun üzerine felce bağlı olarak hareket etmediği için organlarında yetmezlik başladı ve vefat etti. Vefat ettikten sonra zor zamanlar geçirdim. Kendimi iyileştirmenin yollarını aradım. Bir gün 'resim yapsam' nasıl olur diye düşündüm. Sonrasında sanatın ruhuma ne kadar iyi geldiğinin farkına vardım. Ruhumu, acılarımı iyileştirdiğinin farkına vardım" dedi.

'HAYATIMIN BİR PARÇASIYDI'

Karaduman, 'Snow'un yerine başka bir hayvan sahiplenemediğini belirterek, "Onun yerine başka bir can koymayı tercih etmedim. Çünkü, aynı acıyı kaldırabilecek gücümün olmadığını biliyorum. Benim için çok acı bir kayıptı. Hayatımdaki saf sevgiyi kaybettim. Her şeyi beraber yapıyorduk. Hayatımın bir parçasıydı. Çok özlüyorum. Yapmak istediğim şey bu yaptığım tablolarla insanlara ulaşabilmek. Onunla olan hayat yolculuğumu, hikayemi, sanatın içerisinde iyileştiğimi döktüğüm tablolar üzerine insanlara anlatarak 'B.S. Sanat Stüdyosu'nu bütün herkese duyurmak istiyorum. Sanatın gücüne çok inanıyorum. Bu sebeple de bu şekilde sanat yolculuğuma 'Snow'un da anısı adı altında devam ediyorum" diye konuştu.

'BU YOL BANA ÇOK DAHA RENKLİ GELDİ'

Karaduman, resim yapmanın renkli ve heyecanlı geldiğini belirterek, "Avukatlığı 11 yıl severek aktif bir şekilde yaptım. Ama bana göre aslında avukatlık ve sanat iç içe geçmiş kavramlar. Avukatlıkta yazdığınızı bir beyaz kağıda döküyorsunuz ve orada bir kalem üzerine kanunlar çerçevesinde hikaye anlatıyorsunuz. Sanatta da kaleminiz, boyalarınız oluyor. Avukatlık evet çok güzel geldi; ama bu yol bana çok daha renkli ve heyecanlı geldi. Tamamen ruhumdan, kalbimden o an ki ruh durumum neyse onu koyuyorum ortaya" ifadesini kullandı.