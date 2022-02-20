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Köpeğin oynarken yuttuğu plastik top, ameliyatla çıkartıldı

Adana’da emekli Zeynel Bozkurt’un 'Rottweiler' cinsi köpeği Bella, evde oynadığı plastik topu yuttu. Bozkurt'un veteriner kliniğine götürdüğü Bella’nın midesindeki plastik top, ameliyatla çıkartıldı.
Köpeğin oynarken yuttuğu plastik top, ameliyatla çıkartıldı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki  Zeynel Bozkurt’a ait evde yaşandı. Bozkurt’un beslediği 15 aylık Rottweiler cinsi köpeği Bella, sahibiyle oyun oynamaya başladı. Bu sırada sahibinin kendisine attığı ceviz büyüklüğündeki plastik topu geri getirmek için ağzına alan Bella, bir anda topu yuttu.  Bozkurt, hemen müdahale ederek topu çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Bir süre köpeğin topu çıkarmasını bekleyen Bozkurt, bu durum gerçekleşmeyince veterinere gitti. Veteriner hekim Mete Betin tarafından mide röntgeni çekilen Bella, topun yerinin tespit edilmesinin ardından ameliyat edildi. Operasyon sonrası Bella’nın midesindeki top çıkarıldı.

‘YUTABİLECEKLERİ CİSİMLERİ UZAK TUTUN’

Ameliyatı yapan veteriner hekim Mete Betin, zor operasyon olduğunu, 45 dakika sürdüğünü ve sonucun başarılı olduğunu söyledi. Bella’nın midesindeki topu cerrahi müdahaleyle çıkardığını kaydeden Betin, “Sağlığı iyi durumda. Tabii bir süre sıvı beslenmesi gerekiyor. Sonra normal hayatına dönecek. Bu tür durumlarda yutulan cisim bağırsakları tıkarsa ölüme neden olabilir. Evcil hayvan sahiplerinin dikkatli olması lazım. Hızlı müdahale çok önemli. Hayvanların yutamayacakları büyük toplarla vakit geçirmelerine izin verilmelidir. Yutabilecekleri cisimleri onlardan uzak tutmalıyız” diye konuştu.

Zeynel Bozkurt ise olay günü köpeğinin topla oynadığını ve bir anlık dalgınlıkla bu durumun yaşandığını kaydederek “Çıkarmaya çalıştık olmadı. Hemen veteriner kliniğine getirdik. Sağlığına zararı olur diye korktuk. Tıbbi müdahale şart oldu” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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