  • BIST 4.420,40
  • Altın 1022.166
  • Dolar 18.6008
  • Euro 18.7057
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Köpek ısırmasıyla kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Hacettepe Hastanesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Köpek ısırmasıyla kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan çocuk yaşamını yitirdi.

Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek tarafından ısırılmıştı.

İki çocuk kuduz şüphesiyle ilçedeki tedavilerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Yapılan testlerde Erçetin'de kuduz virüsüne rastlanmıştı. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.

Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.

Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kirişci'den sert tepki: Asla kabul etmiyoruz09 Kasım 2022 Çarşamba 11:27
  • 10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 11:24
  • Muhteşem kasım fırsatları nedir, flo’da indirim var mı?09 Kasım 2022 Çarşamba 11:12
  • Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı09 Kasım 2022 Çarşamba 10:27
  • Erdoğan imzaladı, yeni Başkanlık kuruldu: Detaylar belli oldu09 Kasım 2022 Çarşamba 10:16
  • Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti09 Kasım 2022 Çarşamba 10:12
  • Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı09 Kasım 2022 Çarşamba 00:27
  • AK Partili Turan'dan HDP açıklaması09 Kasım 2022 Çarşamba 00:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vererek istedi: O teröristi iade edin! Bizim için önemli09 Kasım 2022 Çarşamba 00:10
  • Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi08 Kasım 2022 Salı 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti