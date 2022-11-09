Köpek ısırmasıyla kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan çocuk yaşamını yitirdi.
Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek tarafından ısırılmıştı.
İki çocuk kuduz şüphesiyle ilçedeki tedavilerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Yapılan testlerde Erçetin'de kuduz virüsüne rastlanmıştı. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.
Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.
Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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