  • BIST 1.955,24
  • Altın 845.974
  • Dolar 13.7913
  • Euro 15.4516
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 9 °C
» »

Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada

Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
İzmit'te, başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı. Kadın, bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının koştuğunu gören çevredekiler de çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği çekerek uzaklaştırdı.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Dönmez Sokak'ta meydana geldi. Başıboş bırakılan tasmalı köpeği, kaldırımda yürüyen kişi sevdi. Köpek, daha sonra koşmaya başlarken, kucağında çocuk olan kadının üzerine doğru atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. 

Korktuğu sanılan kadının koştuğunu gören 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı.

Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla kadına doğru koştu. Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ukrayna Dışişleri: Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı
Ukrayna Dışişleri: Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı
Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı
Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı
Ukrayna’da silahlanan siviller, Rus tankını durdurdu
Ukrayna’da silahlanan siviller, Rus tankını durdurdu
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor
Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor
Motokurye ile sürücünün tekmeli, yumruklu kavgası kameraya yansıdı
Motokurye ile sürücünün tekmeli, yumruklu kavgası kameraya yansıdı
Son Eklenen Videolar
Kiev'de art arda patlama sesleri duyuldu, sirenler çaldı
Kiev'de art arda patlama sesleri duyuldu, sirenler çaldı
Rus helikopterinin düşürüldüğü anların görüntüsü paylaşıldı
Rus helikopterinin düşürüldüğü anların görüntüsü paylaşıldı
Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama
Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama
Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı
Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı
Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü
Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti