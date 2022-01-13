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Köpeklerin saldırısına uğrayan baba- oğul yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Baki (38) ile oğlu Berat Çatkın (16), evlerine gitmek istedikleri sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Berat, amcasının evine sığınırken, baba Baki Çatkın ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Köpeklerin saldırısına uğrayan baba- oğul yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Berat Çatkın, evine gitmek istediği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Yakındaki amcasının evine sığınarak kendisini köpeklerden kurtaran Berat Çatkın, eve giden babasını telefonla arayarak uyarıda bulundu. Baba Baki Çatkın da eve doğru giderken yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Baki Çatkın, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Çatkın'a da kendi imkanlarıyla gittiği Genç Devlet Hastanesi'nde müdahalede bulunuldu. Baba- oğul, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Hastaneden oğlu ile birlikte taburcu olan Çatkın, "Evime giderken 15- 20 arası yetişkin köpeğin saldırısına uğrayıp yaralandım. Bacağımdan ısırıp beni düşürdüler. Çevredeki vatandaşlar sağ olsun beni kurtardılar. Köpeklerin ne tür hastalık taşıdıklarını bilmiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Oradaki vatandaşlar olmazsa Allah korusun daha kötü sonuçlar da doğabilirdi. Artık bir çözüm bulunsun. Hem hayvanların yaşamları için hem de bizim can güvenliğimiz için çözüm bulsunlar" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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