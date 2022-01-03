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Köpekten kaçan cirit atları, trafikte 25 kilometre koştu

Köpekten kaçan cirit atları, trafikte 25 kilometre koştu
Erzurum'da sokak köpeğinden korkup kaçan 3 cirit atı, trafikte 25 kilometre koştuktan sonra yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Aziziye ilçesinde bulunan Dadaşkent Atlı Spor Kulübü sporcuları, atları havalandırmak için dışarı çıkardı. Bu sırada bir köpeğin kovalaması ile ürken 3 at, sporcuların elinde kurtulup, dörtnala koşmaya başladı. Aziziye'den Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'ne koşan atlar, daha sonra aynı ilçeye geri geldi. Araçlar ile hayvanları takip eden sahipleri, yaklaşık 25 kilometre koşan atları anayolda yakalamayı başardı. Herhangi bir can kaybının veya maddi hasarın oluşmaması sevindirirken, atların dörtnala koştuğu anlar cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.

'HEMEN HEMEN 25 KİLOMETRE KOŞTULAR'

Atlardan birini otomobilin bagajına oturtup, yularından tutarak çiftliğe götürün Kayahan Avcı "Atlarımızın karda yuvarlanmasını istedik. O sırada köpekler kovalayınca atlar, elimizden kaçtı. Dadaşkent'ten üniversiteye doğru gittiler. Biz de peşlerinden araçlarla gittik. Zorda olsa da yakalayıp, getirdik. Hemen hemen 25 kilometre koştular. Daha sonra 'atlar hamlamasın' diye ispirto ve kafirin ile atların bedeninin ovaladık" dedi.

'ATLARIN DURUMU İYİ'

Cirit takımından Burak Miroğlu ise bir sokak köpeğinin kovalaması ile atların kent merkezine doğru kaçtığını belirterek şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla herhangi bir zarar ziyan olmadı. Atların da durumu iyi. 25 kilometre kadar keyfi bir idman yapmış oldular. Büyük bir tehlike atlatıldı ama şükürler olsun kimseye bir şey olmadı."

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