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Köpekten kaçarken bahçe duvarından düşen Çınar yaralandı

Isparta’da bir köpeğin kovaladığı Çınar Umul (11), korunmak için çıktığı bahçe duvarından düşerek yaralandı.
Köpekten kaçarken bahçe duvarından düşen Çınar yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Çınar Umul, sokakta arkadaşıyla oynadığı sırada bir köpek tarafından kovalanınca bahçe duvarına çıktı. Duvarın üzerinde dengesini kaybeden Çınar, beton zemine düştü. İhbarla gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çınar Umul, tedaviye alındı. Umul’un kolundan ve kulağından yaralandığı öğrenildi.

Çınar Umul’un dayısı Murat Tanboğa, "Yeğenim köpekten kaçmak için bir evin bahçe duvarından ortalama 3 metre yükseklikten zemine düşüp beyin kanaması riski sonucuyla hastaneye kaldırıldı. Bugün benim yeğenimeyse yarın birçok çocuk için bu olabilir" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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