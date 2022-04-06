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Köprü faciasında ölenler, 10'uncu yılda dualarla anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşerek yaşamını yitiren 15 kişi, facianın 10'uncu yıl dönümünde dualarla anıldı.
Köprü faciasında ölenler, 10'uncu yılda dualarla anıldı

İlçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012'de çöktü. Bu sırada köprüden geçen 4 kişi ile içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, Filyos Çayı'na düştü. Dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu (59) ise bulunamadı.

Köprü faciasının yıl dönümünde düzenlenen programda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, "Aradan 10 sene geçmesine rağmen Çaycuma olarak halen büyük bir üzüntü içindeyiz. Acımız sıcak. Allah, inşallah tekrarını göstermez. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. İnşallah, böyle bir faciayı ülkemiz bir daha yaşamaz" dedi.

'BUNLAR ASLINDA ÖNLENEBİLİRDİ'

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da şöyle konuştu:

"Tam 10 yıl evvel 1948 yılında yapılan bu köprü çökmüş. Köprüde 15 tane vatandaşımızı kaybetmiştik. Oysa bunun ana nedeni; yıllarca Filyos Nehri'nin yatağından düzensizce, hunharca kum çakıl alınmasıydı. Bu yüzden yatakları oldukça alçalmıştı. Köprünün ayaklarını korumak için yapılan kaya dolgular da bazı yerlerinden gedikler verince, arkasının boşalması sonucu bu olay meydana geldi. Bunlar aslında önlenebilir. Çaycuma Belediyesi olarak bu tür olayların bir daha yaşanmaması için her sene bu etkinliği düzenliyoruz. Köprü girişine yaptığımız 6 Nisan Anıtı'nın ibretlik olmasını diliyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kur'an tilavetinin ardından Filyos Nehri'ne karanfil atıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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