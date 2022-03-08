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Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıcılara operasyon

Kopyaladıkları imzalarla senet düzenleyen ve bu senetlerle de icra takibi başlatarak vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.
Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıcılara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlardan gelen şikayetler üzerine kutucuk yöntemi ile kopyalanan imzalarla senet düzenleyen çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, kendilerini kamu kurumlarında görevli memur olarak tanıtan şüpheli kişilerin, mağdurlara belge teslim ettikleri, bu sırada belge üzerindeki kutucuk içerisine teslim alındığına ilişkin atılan imzaları kopyalarak senet düzenledikleri belirlendi. Bu senetlerle icra takibi başlatan 9 şüpheliye yönelik, geçen cuma günü İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Uyguladıkları yöntemle 5 kişiye toplamda 5 milyon 370 bin lira bedelli senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilerden 8'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden B.Ö. isimli kişinin yapılan incelemesinde, daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ve kutucuk yöntemi ile mağdurların imzasını aldıktan sonra hazırladığı senetleri işleme koyarak dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Polisin şüphelilerle ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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