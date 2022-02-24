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Korku apartmanında başkan şiddeti

Belediye Başkanı Ali Aydın, heyelanı basına haber verdiğini öne sürdüğü Eyüp Emin Erdoğan'ı yakasından tutarak çekiştirip, itekledikten sonra tehdit ve hakaretlerde bulundu.
Korku apartmanında başkan şiddeti

Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen heyelanda, temelinin oturduğu zeminin yarısı kayan, 4 katlı ve 8 daireli binada yıkılma tehlikesi oluştu.

Binada yaşayanlardan bazıları, dairelerinden ayrılarak, ilçede kiralık eve taşınırken, kimileri de yıkılma riskine rağmen kalmaya devam etti.

Mahalle yolunun bir kısmının da çöktüğü heyelanda yaşadıkları korkuyu DHA'ya anlatanlar, yardım beklediklerini söyledi.

Evinin önündeki asfalt yolun çöktüğünü anlatan Fatma Hanım Altunkaya, "Yolun altındaki toprak kaydı.

Evimiz de tehlikede. Ahırım var, ineklerim var. Onlar da tehlikede. Yağmur yağdığı zaman ev çökebilir diye korkuyorum" dedi.

YAKASINA YAPIŞTI, TEHDİT ETTİ 
Toprak kayması nedeniyle ilçede kiraya çıktığını belirten Nazmi Altunkaya ise "Biz belediyeye dilekçe verdik, 'Yol ve bina tehlikede' dedik. Yollar zaten hep çatlamış.

Korkudan evlerimizde yatamıyoruz. Ev heyelanda gider diye gittim ilçe merkezinde kirada oturuyorum" diye konuştu.

Bina sakinlerinin açıklama yaptığı sırada mahalleye gelen Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, heyelanı basına haber verdiğini öne sürdüğü Eyüp Emin Erdoğan'ı yakasından tutarak çekiştirip, itekledikten sonra tehdit ve hakaretlerde bulundu. Aydın, bu anları görüntüleyen DHA muhabirini de engellemek istedi.

Yolda herhangi bir tehlike olmadığını savunan Aydın, "Vatandaş kendi kendine söylemlerde bulunuyor.

Hiçbir makama müracaatları yok. Evin sahibi Nusret Altunkaya'dır. Kendisi burada değil.

Diğer arkadaşlar Eyüp Emin Erdoğan'ın kışkırtmasıyla sağda solda kasıtlı yaygara koparıyorlar.

Ne Büyükşehir Belediyesi'ne ne de belediyemize bir müracaat olmadı.

Yolda herhangi bir zarar yok, olsa zaten biz müdahale ederiz.

Önlemi belediye alır. Bu kişiler belediyeye müracaat etmeden basına bilgi veriyorlar" dedi.

Eyüp Emin Erdoğan ise "Güzelce oturup anlatıp anlaşmak varken uygunsuz kelimeler bize saldıran belediye başkanını kınıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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