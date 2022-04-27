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Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor

Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
İstanbul sahillerinde müsilaj her geçen dakika artıyor. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını ortaya koydu.

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya çıkmıştı.

Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı.

Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, DHA dronuna bir gün arayla yansıdı.

Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda.

Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var.

Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" demişti.

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