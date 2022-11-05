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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam."

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