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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 102 bin 601 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 452 bin 173 testte 102 bin 601 vaka tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 562 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 102 bin 601 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 452 bin 173 testte 102 bin 601 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 562 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,46 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 437 bin 44, 2'nci dozda 52 milyon 422 bin 425 ve 3'üncü dozda 25 milyon 129 bin 678 olmak üzere toplam 142 milyon 171 bin 571 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'YENİ DOZLARI MUTLAKA YAPTIRIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid- 19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin" ifadelerini kullandı.

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