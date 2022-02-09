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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 108 bin 563 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 108 bin 563 vaka tespit edildi. 266 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 647 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 108 bin 563 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 108 bin 563 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 647 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,68, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,69 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 528 bin 865, 2'nci dozda 52 milyon 566 bin 932 ve 3'üncü dozda 25 milyon 886 bin 830 olmak üzere toplam 143 milyon 478 bin 985 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ÇÖZÜM TEDBİR VE AŞI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı" ifadelerini kullandı.

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