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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1253 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 101 bin 263 testte 1253 vaka tespit edildi. 11 kişi hayatını kaybederken, 1782 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1253 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 101 bin 263 testte 1253 vaka tespit edildi. 11 kişi hayatını kaybederken, 1782 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 820 bin 690, 2'nci dozda 53 milyon 37 bin 607 ve 3'üncü dozda 27 milyon 753 bin 872 olmak üzere 147 milyon 520 bin 160 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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