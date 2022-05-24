  • BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 136 bin 332 testte 1304 vaka tespit edildi. 6 kişi hayatını kaybederken, 1184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 136 bin 332 testte 1304 vaka tespit edildi. 6 kişi hayatını kaybederken, 1184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 838 bin 738, 2'nci dozda 53 milyon 60 bin 701 ve 3'üncü dozda 27 milyon 791 bin 784 olmak üzere 147 milyon 697 bin 10 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Robotik rehabilitasyon umutları 'ayağa kaldırıyor'17 Mayıs 2022 Salı 13:35
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1254 oldu16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:27
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1407 oldu14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:42
  • Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:01
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:42
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1858 oldu10 Mayıs 2022 Salı 20:58
  • Tunceli'de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı10 Mayıs 2022 Salı 10:45
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu08 Mayıs 2022 Pazar 22:02
  • Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü08 Mayıs 2022 Pazar 10:29
  • Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi08 Mayıs 2022 Pazar 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti