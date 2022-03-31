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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 336 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi. 56 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 435 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 336 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 435 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,35 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 781 bin 315, 2'nci dozda 52 milyon 977 bin 660 ve 3'üncü dozda 27 milyon 634 bin 47 olmak üzere 146 milyon 995 bin 383 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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