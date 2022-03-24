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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 894 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 298 bin 461 testte 16 bin 894 vaka tespit edildi. 77 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 894 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 298 bin 461 testte 16 bin 894 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,06, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,31 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 765 bin 818, 2'nci dozda 52 milyon 950 bin 698 ve 3'üncü dozda 27 milyon 551 bin 25 olmak üzere 146 milyon 675 bin 886 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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