Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 296 bin 866 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi. 90 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 296 bin 866 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,29 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 759 bin 605, 2'nci dozda 52 milyon 939 bin 958 ve 3'üncü dozda 27 milyon 516 bin 735 olmak üzere 146 milyon 561 bin 848 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu. (