Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 256 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 253 testte 2 bin 256 vaka tespit edildi. 15 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 253 testte 2 bin 256 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 817 bin 45, 2'nci dozda 53 milyon 32 bin 270 ve 3'üncü dozda 27 milyon 744 bin 848 olmak üzere 147 milyon 482 bin 673 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.