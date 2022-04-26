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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 511 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 132 bin 633 testte 2 bin 511 vaka tespit edildi. 14 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 425 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 511 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 132 bin 633 testte 2 bin 511 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 425 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,43 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 814 bin 672, 2'nci dozda 53 milyon 29 bin 128 ve 3'üncü dozda 27 milyon 738 bin 522 olmak üzere 147 milyon 455 bin 844 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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