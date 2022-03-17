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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 354 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 319 bin 260 testte 21 bin 354 vaka tespit edildi. 101 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 619 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 354 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 319 bin 260 testte 21 bin 354 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 619 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,03, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,26 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 747 bin 211, 2'nci dozda 52 milyon 918 bin 230 ve 3'üncü dozda 27 milyon 451 bin 446 olmak üzere toplam 146 milyon 377 bin 975 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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