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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 404 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 319 bin 649 testte 24 bin 404 vaka tespit edildi. 133 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 812 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 404 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 319 bin 649 testte 24 bin 404 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 812 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,02, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 737 bin 917, 2'nci dozda 52 milyon 902 bin 566 ve 3'üncü dozda 27 milyon 406 bin 970 olmak üzere toplam 146 milyon 273 bin 906 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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