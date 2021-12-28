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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 176 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 368 bin 842 testte 32 bin 176 vaka tespit edildi. 184 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 176 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 368 bin 842 testte 32 bin 176 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,58, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,95 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 845 bin 477, 2'nci dozda 51 milyon 487 bin 225 ve 3'üncü dozda 17 milyon 983 bin 99 olmak üzere toplam 129 milyon 972 bin 508 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ARTIŞ TRENDİNE GİRİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın, yine başaracağız" dedi.

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