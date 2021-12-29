  • BIST 1.895,46
  • Altın 727.33653
  • Dolar 12.6457
  • Euro 14.3121
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. 142 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 638 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 142 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 638 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,01 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 867 bin 625, 2'nci dozda 51 milyon 527 bin 171 ve 3'üncü dozda 18 milyon 341 bin 323 olmak üzere toplam 130 milyon 571 bin 857 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'KAYIPLARIMIZIN ARTMA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı28 Aralık 2021 Salı 14:49
  • Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı28 Aralık 2021 Salı 11:00
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 99 oldu27 Aralık 2021 Pazartesi 22:22
  • ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: KPSS 2021/10 tercih sonuçları açıklandı!27 Aralık 2021 Pazartesi 15:36
  • TURKOVAC'a yurt dışından talep27 Aralık 2021 Pazartesi 13:04
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu24 Aralık 2021 Cuma 20:51
  • Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor24 Aralık 2021 Cuma 16:36
  • Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı24 Aralık 2021 Cuma 15:50
  • Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı23 Aralık 2021 Perşembe 10:20
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 95 oldu22 Aralık 2021 Çarşamba 20:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti