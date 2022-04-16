Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 86 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 253 testte 4 bin 86 vaka tespit edildi. 19 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 162 bin 253 testte 4 bin 86 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,41 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 804 bin 320, 2'nci dozda 53 milyon 14 bin 310 ve 3'üncü dozda 27 milyon 710 bin 985 olmak üzere 147 milyon 329 bin 116 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.