Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 40 bin 786 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 372 bin 516 testte 40 bin 786 vaka tespit edildi. 163 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 968 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 372 bin 516 testte 40 bin 786 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 968 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,69, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,14 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 914 bin 268, 2'nci dozda 51 milyon 604 bin 894 ve 3'üncü dozda 18 milyon 993 bin 403 olmak üzere toplam 131 milyon 646 bin 5 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'KISITLAMA OLMASA DA VARMIŞ GİBİ DAVRANIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yılbaşı uyarısı, kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" dedi.