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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 49 bin 424 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 398 bin 242 testte 49 bin 424 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 66 bin 873 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 49 bin 424 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 398 bin 242 testte 49 bin 424 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 66 bin 873 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,96, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,13 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 702 bin 481, 2'nci dozda 52 milyon 841 bin 206 ve 3'üncü dozda 27 milyon 212 bin 370 olmak üzere toplam 145 milyon 870 bin 323 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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