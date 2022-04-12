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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 635 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 191 bin 26 testte 6 bin 635 vaka tespit edildi. 25 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 635 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 191 bin 26 testte 6 bin 635 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,40 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 798 bin 438, 2'nci dozda 53 milyon 5 bin 218 ve 3'üncü dozda 27 milyon 694 bin 467 olmak üzere 147 milyon 257 bin 592 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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