Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 64 bin 935 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 403 bin 836 testte 64 bin 935 vaka tespit edildi. 162 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 403 bin 836 testte 64 bin 935 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 162 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,27, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 271 bin 832, 2'nci dozda 52 milyon 155 bin 792 ve 3'üncü dozda 23 milyon 573 bin 142 olmak üzere toplam 139 milyon 578 bin 409 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'HASTALIĞA AŞISIZ YAKALANIRSANIZ BÜTÜN DÜZENİNİZ AKSAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.